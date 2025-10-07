- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
178 184.64 IDR
En kötü işlem:
-179 157.36 IDR
Brüt kâr:
599 834.32 IDR (1 045 760 pips)
Brüt zarar:
-536 762.51 IDR (2 406 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (599 834.32 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
599 834.32 IDR (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
56.12%
Maks. mevduat yükü:
12.31%
En son işlem:
37 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
7 007.98 IDR
Ortalama kâr:
149 958.58 IDR
Ortalama zarar:
-107 352.50 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-283 790.76 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-283 790.76 IDR (3)
Aylık büyüme:
2.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
290 310.76 IDR
Maksimum:
290 310.76 IDR (12.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.03% (288 680.76 IDR)
Varlığa göre:
5.73% (151 951.99 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|7
|#BTCUSDr
|1
|EURUSDb
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-5
|#BTCUSDr
|17
|EURUSDb
|-5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|324
|#BTCUSDr
|1M
|EURUSDb
|-153
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178 184.64 IDR
En kötü işlem: -179 157 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +599 834.32 IDR
Maksimum ardışık zarar: -283 790.76 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
2.5M
IDR
IDR
1
0%
9
44%
56%
1.11
7 007.98
IDR
IDR
12%
1:500