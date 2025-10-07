SinyallerBölümler
Dion Martin
Dion Martin H

Dion Martin

Dion Martin H
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 39%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
65 (78.31%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (21.69%)
En iyi işlem:
26.70 USD
En kötü işlem:
-41.38 USD
Brüt kâr:
352.26 USD (113 740 pips)
Brüt zarar:
-166.79 USD (150 224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (102.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.37 USD (14)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
2.77
Alış işlemleri:
42 (50.60%)
Satış işlemleri:
41 (49.40%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
2.23 USD
Ortalama kâr:
5.42 USD
Ortalama zarar:
-9.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-66.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.98 USD (4)
Aylık büyüme:
38.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
66.98 USD (31.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.00% (41.38 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
BTCUSD 12
USDJPY 1
AUDUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 236
BTCUSD -51
USDJPY 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.6K
BTCUSD -45K
USDJPY 68
AUDUSD -43
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.70 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +102.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.46 × 448
OctaFX-Real
1.52 × 168
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
TEST
İnceleme yok
2025.10.07 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
