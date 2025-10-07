- Büyüme
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
31 (96.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.13%)
En iyi işlem:
3.25 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
29.86 USD (2 178 pips)
Brüt zarar:
-10.00 USD (500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (21.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.64 USD (25)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
2.70%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
23 (71.88%)
Satış işlemleri:
9 (28.13%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-10.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.00 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.68% (10.00 USD)
Varlığa göre:
2.68% (7.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|20
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.25 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
|
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
|
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
|
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
|
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
|
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
|
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
|
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
|
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
|
Exness-Real4
|1.50 × 20
|
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
|
Exness-Real2
|2.46 × 105
