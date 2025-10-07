SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Knight Luxio
Cep Septiawan Santika -

Knight Luxio

Cep Septiawan Santika -
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
31 (96.87%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.13%)
En iyi işlem:
3.25 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
29.86 USD (2 178 pips)
Brüt zarar:
-10.00 USD (500 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (21.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.64 USD (25)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
2.70%
Maks. mevduat yükü:
10.22%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.99
Alış işlemleri:
23 (71.88%)
Satış işlemleri:
9 (28.13%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
0.96 USD
Ortalama zarar:
-10.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.00 USD (1)
Aylık büyüme:
7.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.00 USD (3.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.68% (10.00 USD)
Varlığa göre:
2.68% (7.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 20
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.25 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.07 22:12
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 17:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
