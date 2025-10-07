SinyallerBölümler
Cep Septiawan Santika -

Knight H Gold

Cep Septiawan Santika -
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -35%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
85 (78.70%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (21.30%)
En iyi işlem:
8.25 USD
En kötü işlem:
-40.00 USD
Brüt kâr:
235.35 USD (24 162 pips)
Brüt zarar:
-323.34 USD (32 141 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (61.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.84 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
80.59%
Maks. mevduat yükü:
0.28%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
80
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
-0.47
Alış işlemleri:
79 (73.15%)
Satış işlemleri:
29 (26.85%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.81 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
-14.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-188.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-188.56 USD (7)
Aylık büyüme:
-35.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
174.76 USD
Maksimum:
188.56 USD (71.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.48% (188.56 USD)
Varlığa göre:
34.27% (85.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -88
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb -8K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.25 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +61.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -188.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 12:45
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
