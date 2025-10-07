SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MAO
Marius-constantin Boboc

MAO

Marius-constantin Boboc
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
SpiceProp-Trade
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
2 075.63 EUR
En kötü işlem:
-1 020.13 EUR
Brüt kâr:
3 980.69 EUR (4 648 pips)
Brüt zarar:
-3 509.59 EUR (2 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 386.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 075.63 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
34.35%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
47.11 EUR
Ortalama kâr:
796.14 EUR
Ortalama zarar:
-701.92 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 519.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 519.12 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 000.20 EUR
Maksimum:
1 519.12 EUR (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.01% (1 519.12 EUR)
Varlığa göre:
1.26% (647.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USTech100 8
GBPJPY 1
XAUUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USTech100 1.6K
GBPJPY 145
XAUUSD -1.2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USTech100 2.6K
GBPJPY 69
XAUUSD -688
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 075.63 EUR
En kötü işlem: -1 020 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 386.14 EUR
Maksimum ardışık zarar: -1 519.12 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SpiceProp-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.07 08:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 08:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
