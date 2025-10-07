- Büyüme
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
2 075.63 EUR
En kötü işlem:
-1 020.13 EUR
Brüt kâr:
3 980.69 EUR (4 648 pips)
Brüt zarar:
-3 509.59 EUR (2 646 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 386.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
2 075.63 EUR (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
34.35%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
3 (30.00%)
Satış işlemleri:
7 (70.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
47.11 EUR
Ortalama kâr:
796.14 EUR
Ortalama zarar:
-701.92 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-1 519.12 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 519.12 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.94%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 000.20 EUR
Maksimum:
1 519.12 EUR (3.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.01% (1 519.12 EUR)
Varlığa göre:
1.26% (647.17 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTech100
|8
|GBPJPY
|1
|XAUUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTech100
|1.6K
|GBPJPY
|145
|XAUUSD
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTech100
|2.6K
|GBPJPY
|69
|XAUUSD
|-688
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SpiceProp-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
