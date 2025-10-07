- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
27 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (12.90%)
En iyi işlem:
33.04 USD
En kötü işlem:
-35.94 USD
Brüt kâr:
173.81 USD (42 275 pips)
Brüt zarar:
-44.89 USD (19 996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (68.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.31 USD (9)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.92%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.59
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
3.87
Beklenen getiri:
4.16 USD
Ortalama kâr:
6.44 USD
Ortalama zarar:
-11.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-35.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.94 USD (1)
Aylık büyüme:
13.23%
Algo alım-satım:
9%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.94 USD (3.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.49% (35.94 USD)
Varlığa göre:
0.55% (6.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|EURUSD
|4
|USDJPY
|3
|USDCHF
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|111
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|USDCHF
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|21K
|EURUSD
|800
|USDJPY
|375
|USDCHF
|398
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.04 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 30
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 19
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 6
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
👤 Trader Background:
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 26 Sep, 2025
Semi Algo strategy, manual entry with strong risk management.
⚙️ Trade Style:
Lot size: 0.01 up to 0.11 (Traingle High Risk) Many position will be open and partial closed.
Lost: If the trade goes wrong you will be lost 10% of your balance.
💼 Recommended Setup:
Minimum Balance: $1,000+
Account Type: Standard or ECN
Trusted Broker with low spreads & fast execution
⚠️ Note:
Loss-cutting is part of the system.
Consistency and patience are key to long-term success.
Account started: 26 Sep, 2025
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
13%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
2
9%
31
87%
100%
3.87
4.16
USD
USD
3%
1:200