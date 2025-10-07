- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
12 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
En iyi işlem:
121.60 USD
En kötü işlem:
-57.12 USD
Brüt kâr:
188.48 USD (4 709 pips)
Brüt zarar:
-133.27 USD (3 575 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (20.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
125.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
96.72%
Maks. mevduat yükü:
1.71%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.49
Alış işlemleri:
11 (50.00%)
Satış işlemleri:
11 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
2.51 USD
Ortalama kâr:
15.71 USD
Ortalama zarar:
-13.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-111.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.98 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.17 USD
Maksimum:
111.98 USD (0.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.75% (111.98 USD)
Varlığa göre:
0.60% (90.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|55
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.60 USD
En kötü işlem: -57 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +20.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
