Cd Vijaya Narayana

SKYHIGH

Cd Vijaya Narayana
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -52%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
82 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (23.36%)
En iyi işlem:
29.87 USD
En kötü işlem:
-111.13 USD
Brüt kâr:
341.09 USD (132 544 pips)
Brüt zarar:
-392.66 USD (71 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (29.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.85 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.37%
Maks. mevduat yükü:
116.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
68 (63.55%)
Satış işlemleri:
39 (36.45%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.21 USD (2)
Aylık büyüme:
-51.56%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.69 USD
Maksimum:
222.61 USD (83.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.07% (222.57 USD)
Varlığa göre:
72.95% (195.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 69
US30 10
US500 8
DE40 8
USTEC 6
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -113
US30 71
US500 -2
DE40 6
USTEC -9
GBPUSD 2
EURUSD -8
AUDUSD -6
EURAUD 5
EURCAD 3
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.1K
US30 71K
US500 -2.4K
DE40 5.1K
USTEC -9.5K
GBPUSD 252
EURUSD -767
AUDUSD -575
EURAUD 164
EURCAD 80
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.87 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 3
EverestCM-Live
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.15 × 13
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.57 × 182
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5653
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
Exness-MT5Real8
0.82 × 907
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
Exness-MT5Real12
1.02 × 163
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
PacificUnionLLC-Live
1.10 × 31
131 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:01
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2025.10.16 07:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 08:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 08:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 08:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.07 07:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 07:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SKYHIGH
Ayda 40 USD
-52%
0
0
USD
48
USD
4
90%
107
76%
18%
0.86
-0.48
USD
83%
1:500
