- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
107
Kârla kapanan işlemler:
82 (76.63%)
Zararla kapanan işlemler:
25 (23.36%)
En iyi işlem:
29.87 USD
En kötü işlem:
-111.13 USD
Brüt kâr:
341.09 USD (132 544 pips)
Brüt zarar:
-392.66 USD (71 215 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (29.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.85 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
18.37%
Maks. mevduat yükü:
116.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.23
Alış işlemleri:
68 (63.55%)
Satış işlemleri:
39 (36.45%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.48 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-15.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-13.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-222.21 USD (2)
Aylık büyüme:
-51.56%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.69 USD
Maksimum:
222.61 USD (83.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.07% (222.57 USD)
Varlığa göre:
72.95% (195.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|US30
|10
|US500
|8
|DE40
|8
|USTEC
|6
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-113
|US30
|71
|US500
|-2
|DE40
|6
|USTEC
|-9
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|-8
|AUDUSD
|-6
|EURAUD
|5
|EURCAD
|3
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|US30
|71K
|US500
|-2.4K
|DE40
|5.1K
|USTEC
|-9.5K
|GBPUSD
|252
|EURUSD
|-767
|AUDUSD
|-575
|EURAUD
|164
|EURCAD
|80
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.87 USD
En kötü işlem: -111 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +29.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.15 × 13
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.57 × 182
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5653
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
Exness-MT5Real8
|0.82 × 907
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
Exness-MT5Real12
|1.02 × 163
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
PacificUnionLLC-Live
|1.10 × 31
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 40 USD
-52%
0
0
USD
USD
48
USD
USD
4
90%
107
76%
18%
0.86
-0.48
USD
USD
83%
1:500