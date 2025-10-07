SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Erceel7
Lumban Robby Widodo P M

Erceel7

Lumban Robby Widodo P M
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
88 (62.41%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (37.59%)
En iyi işlem:
29.77 USD
En kötü işlem:
-45.44 USD
Brüt kâr:
258.78 USD (13 607 946 pips)
Brüt zarar:
-153.95 USD (259 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (140.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.72 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.59%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
65 (46.10%)
Satış işlemleri:
76 (53.90%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.44 USD (1)
Aylık büyüme:
44.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.75 USD
Maksimum:
45.60 USD (12.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.12% (42.35 USD)
Varlığa göre:
14.65% (50.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 102
XAUUSD 36
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 138
XAUUSD -32
NZDUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
XAUUSD -28K
NZDUSD -75
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.77 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +140.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real
5.26 × 34
Exness-MT5Real15
6.05 × 22
Exness-MT5Real8
12.08 × 4299
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
İnceleme yok
2025.10.07 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 08:36
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.07 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
