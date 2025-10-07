- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
141
Kârla kapanan işlemler:
88 (62.41%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (37.59%)
En iyi işlem:
29.77 USD
En kötü işlem:
-45.44 USD
Brüt kâr:
258.78 USD (13 607 946 pips)
Brüt zarar:
-153.95 USD (259 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (140.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.72 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.59%
En son işlem:
38 dakika önce
Hafta başına işlemler:
100
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
65 (46.10%)
Satış işlemleri:
76 (53.90%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.94 USD
Ortalama zarar:
-2.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.44 USD (1)
Aylık büyüme:
44.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.75 USD
Maksimum:
45.60 USD (12.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.12% (42.35 USD)
Varlığa göre:
14.65% (50.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|102
|XAUUSD
|36
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|138
|XAUUSD
|-32
|NZDUSD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|XAUUSD
|-28K
|NZDUSD
|-75
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real
|5.26 × 34
|
Exness-MT5Real15
|6.05 × 22
|
Exness-MT5Real8
|12.08 × 4299
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
344
USD
USD
2
0%
141
62%
100%
1.68
0.74
USD
USD
17%
1:500