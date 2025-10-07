SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EdgeHFT
Vasile Verdes

EdgeHFT

Vasile Verdes
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 325%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
321
Kârla kapanan işlemler:
265 (82.55%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (17.45%)
En iyi işlem:
9.35 EUR
En kötü işlem:
-4.91 EUR
Brüt kâr:
139.08 EUR (429 674 pips)
Brüt zarar:
-54.55 EUR (32 942 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (31.86 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
31.86 EUR (29)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
98.32%
Maks. mevduat yükü:
7.47%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
7.64
Alış işlemleri:
206 (64.17%)
Satış işlemleri:
115 (35.83%)
Kâr faktörü:
2.55
Beklenen getiri:
0.26 EUR
Ortalama kâr:
0.52 EUR
Ortalama zarar:
-0.97 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-7.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-9.62 EUR (3)
Aylık büyüme:
96.46%
Yıllık tahmin:
1 170.44%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
11.07 EUR (15.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.57% (11.07 EUR)
Varlığa göre:
17.78% (19.65 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GER40 127
XAUUSD.r 127
US30 66
US100 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GER40 11
XAUUSD.r 62
US30 23
US100 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GER40 115K
XAUUSD.r 7.2K
US30 273K
US100 1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.35 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +31.86 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 8
İnceleme yok
2025.10.07 07:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 06:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.