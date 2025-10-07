- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
25 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (10.71%)
En iyi işlem:
5.98 USD
En kötü işlem:
-3.15 USD
Brüt kâr:
67.27 USD (6 718 pips)
Brüt zarar:
-5.95 USD (595 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (35.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.16 USD (13)
Sharpe oranı:
1.19
Alım-satım etkinliği:
3.14%
Maks. mevduat yükü:
7.66%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
59 dakika
Düzelme faktörü:
19.47
Alış işlemleri:
3 (10.71%)
Satış işlemleri:
25 (89.29%)
Kâr faktörü:
11.31
Beklenen getiri:
2.19 USD
Ortalama kâr:
2.69 USD
Ortalama zarar:
-1.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.15 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.15 USD (1.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (2.80 USD)
Varlığa göre:
0.30% (0.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|61
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.98 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +35.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.51 × 434
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.80 × 284
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.45 × 83
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
31%
0
0
USD
USD
261
USD
USD
1
100%
28
89%
3%
11.30
2.19
USD
USD
1%
1:500