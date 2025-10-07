- Büyüme
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
167 (32.30%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (67.70%)
En iyi işlem:
23.19 USD
En kötü işlem:
-8.47 USD
Brüt kâr:
295.00 USD (27 506 pips)
Brüt zarar:
-423.49 USD (58 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.58 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
186 (35.98%)
Satış işlemleri:
331 (64.02%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-36.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.01 USD (15)
Aylık büyüme:
-97.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.44 USD
Maksimum:
148.13 USD (360.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (148.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|296
|XAUUSD
|78
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|12
|USDJPY
|12
|EURCAD
|10
|GBPCHF
|10
|US100
|10
|GBPUSD
|9
|EURAUD
|9
|CHFJPY
|8
|AUDCHF
|8
|AUDUSD
|6
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|4
|EURCHF
|4
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURNZD
|1
|NZDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|CADCHF
|1
|XAGUSD
|1
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-56
|XAUUSD
|-48
|AUDJPY
|6
|AUDCAD
|-5
|USDJPY
|7
|EURCAD
|-1
|GBPCHF
|6
|US100
|-21
|GBPUSD
|6
|EURAUD
|-8
|CHFJPY
|-4
|AUDCHF
|-2
|AUDUSD
|-4
|GBPNZD
|-1
|GBPCAD
|-3
|EURCHF
|-4
|USDCHF
|0
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|-1
|CADJPY
|1
|NZDUSD
|-2
|NZDCHF
|1
|EURNZD
|-2
|NZDCAD
|3
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|2
|CADCHF
|2
|XAGUSD
|0
|GBPJPY
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-4.8K
|XAUUSD
|-4.8K
|AUDJPY
|799
|AUDCAD
|-728
|USDJPY
|1K
|EURCAD
|-41
|GBPCHF
|535
|US100
|-21K
|GBPUSD
|346
|EURAUD
|-1.1K
|CHFJPY
|-549
|AUDCHF
|-177
|AUDUSD
|-402
|GBPNZD
|-208
|GBPCAD
|-477
|EURCHF
|-177
|USDCHF
|43
|GBPAUD
|261
|USDCAD
|-134
|CADJPY
|159
|NZDUSD
|-154
|NZDCHF
|71
|EURNZD
|-299
|NZDCAD
|416
|AUDNZD
|105
|EURJPY
|260
|CADCHF
|130
|XAGUSD
|-3
|GBPJPY
|-128
En iyi işlem: +23.19 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +17.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
