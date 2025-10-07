SinyallerBölümler
Sevino Ardiansyah

KingVIns

Sevino Ardiansyah
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
FBS-Real
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
517
Kârla kapanan işlemler:
167 (32.30%)
Zararla kapanan işlemler:
350 (67.70%)
En iyi işlem:
23.19 USD
En kötü işlem:
-8.47 USD
Brüt kâr:
295.00 USD (27 506 pips)
Brüt zarar:
-423.49 USD (58 651 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (17.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.58 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.87
Alış işlemleri:
186 (35.98%)
Satış işlemleri:
331 (64.02%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
1.77 USD
Ortalama zarar:
-1.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-36.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.01 USD (15)
Aylık büyüme:
-97.08%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
136.44 USD
Maksimum:
148.13 USD (360.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (148.13 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 296
XAUUSD 78
AUDJPY 13
AUDCAD 12
USDJPY 12
EURCAD 10
GBPCHF 10
US100 10
GBPUSD 9
EURAUD 9
CHFJPY 8
AUDCHF 8
AUDUSD 6
GBPNZD 5
GBPCAD 4
EURCHF 4
USDCHF 3
GBPAUD 3
USDCAD 3
CADJPY 3
NZDUSD 2
NZDCHF 2
EURNZD 1
NZDCAD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
CADCHF 1
XAGUSD 1
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -56
XAUUSD -48
AUDJPY 6
AUDCAD -5
USDJPY 7
EURCAD -1
GBPCHF 6
US100 -21
GBPUSD 6
EURAUD -8
CHFJPY -4
AUDCHF -2
AUDUSD -4
GBPNZD -1
GBPCAD -3
EURCHF -4
USDCHF 0
GBPAUD 2
USDCAD -1
CADJPY 1
NZDUSD -2
NZDCHF 1
EURNZD -2
NZDCAD 3
AUDNZD 1
EURJPY 2
CADCHF 2
XAGUSD 0
GBPJPY -1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -4.8K
XAUUSD -4.8K
AUDJPY 799
AUDCAD -728
USDJPY 1K
EURCAD -41
GBPCHF 535
US100 -21K
GBPUSD 346
EURAUD -1.1K
CHFJPY -549
AUDCHF -177
AUDUSD -402
GBPNZD -208
GBPCAD -477
EURCHF -177
USDCHF 43
GBPAUD 261
USDCAD -134
CADJPY 159
NZDUSD -154
NZDCHF 71
EURNZD -299
NZDCAD 416
AUDNZD 105
EURJPY 260
CADCHF 130
XAGUSD -3
GBPJPY -128
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.19 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +17.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
Opogroup-Server1
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.14 × 22
286 daha fazla...
2025.10.07 08:36
A large drawdown may occur on the account again
