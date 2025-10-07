Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

InstaForex-Cent2.com 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 FBS-Real-5 0.00 × 2 EquitiGroup-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 OneFinancialMarkets-US11-Live 0.00 × 2 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 23 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Pepperstone-Demo02 0.00 × 9 Axi-US02-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live10 0.00 × 1 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 Just2Trade-Real2 0.00 × 1 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 1 XM.COM-Real 11 0.00 × 1 XM.COM-Real 14 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 1 GoMarkets-Real 1 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 4 Axi-US09-Live 0.00 × 2 192 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya