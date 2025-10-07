- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
27 (61.36%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (38.64%)
En iyi işlem:
13.02 USD
En kötü işlem:
-5.05 USD
Brüt kâr:
102.27 USD (84 071 pips)
Brüt zarar:
-24.79 USD (24 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (48.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.68 USD (10)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
50.68%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
15 (34.09%)
Satış işlemleri:
29 (65.91%)
Kâr faktörü:
4.13
Beklenen getiri:
1.76 USD
Ortalama kâr:
3.79 USD
Ortalama zarar:
-1.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-15.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.15 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.67 USD
Maksimum:
18.59 USD (3.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.20% (18.59 USD)
Varlığa göre:
7.05% (42.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|AUDUSD
|7
|GBPJPY
|5
|BTCUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|AUDUSD
|8
|GBPJPY
|1
|BTCUSD
|-1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|70K
|AUDUSD
|169
|GBPJPY
|78
|BTCUSD
|-10K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.02 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +48.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 2
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 11
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 14
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
