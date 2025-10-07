- Büyüme
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
28 (82.35%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (17.65%)
En iyi işlem:
52.17 USD
En kötü işlem:
-36.57 USD
Brüt kâr:
326.93 USD (620 953 pips)
Brüt zarar:
-152.14 USD (529 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (80.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.42 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.23%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
28 (82.35%)
Satış işlemleri:
6 (17.65%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
5.14 USD
Ortalama kâr:
11.68 USD
Ortalama zarar:
-25.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-68.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.12 USD (2)
Aylık büyüme:
58.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
68.12 USD (15.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.83% (68.12 USD)
Varlığa göre:
17.37% (82.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|24
|BTCUSD
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|174
|BTCUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|13K
|BTCUSD
|78K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.17 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +80.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 2
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 3
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
USD
475
USD
USD
1
0%
34
82%
100%
2.14
5.14
USD
USD
17%
1:500