İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
53 (75.71%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (24.29%)
En iyi işlem:
1 939.31 USD
En kötü işlem:
-2 911.55 USD
Brüt kâr:
17 919.29 USD (72 448 pips)
Brüt zarar:
-6 774.03 USD (26 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (4 541.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 733.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.28%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
3.83
Alış işlemleri:
43 (61.43%)
Satış işlemleri:
27 (38.57%)
Kâr faktörü:
2.65
Beklenen getiri:
159.22 USD
Ortalama kâr:
338.10 USD
Ortalama zarar:
-398.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-357.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 911.55 USD (1)
Aylık büyüme:
41.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
800.67 USD
Maksimum:
2 911.55 USD (11.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.12% (2 000.08 USD)
Varlığa göre:
5.36% (1 350.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|69
|NQ100.R
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11K
|NQ100.R
|20
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|NQ100.R
|2K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 939.31 USD
En kötü işlem: -2 912 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 541.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -357.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
