İşlemler:
37
Kârla kapanan işlemler:
20 (54.05%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (45.95%)
En iyi işlem:
26.16 USD
En kötü işlem:
-11.97 USD
Brüt kâr:
152.66 USD (15 254 pips)
Brüt zarar:
-109.80 USD (10 973 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (43.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
5.70%
Maks. mevduat yükü:
22.55%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.75
Alış işlemleri:
19 (51.35%)
Satış işlemleri:
18 (48.65%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-6.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-19.90 USD (4)
Aylık büyüme:
34.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
57.12 USD (38.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.84% (57.12 USD)
Varlığa göre:
6.84% (2.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +26.16 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 26
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 45
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 3
Old school S&R and wave concept combined with tight risk management applied on Gold (XAU/USD)
İnceleme yok
