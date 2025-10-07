SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TIC 2025
Alex Sahrul Pratama

TIC 2025

Alex Sahrul Pratama
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
Exness-MT5Real8
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
42 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (53.33%)
En iyi işlem:
29.03 USD
En kötü işlem:
-22.12 USD
Brüt kâr:
280.11 USD (360 578 pips)
Brüt zarar:
-311.51 USD (536 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.22 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
42.91%
Maks. mevduat yükü:
10.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
73 (81.11%)
Satış işlemleri:
17 (18.89%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-6.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.66 USD (3)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
44.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.38 USD
Maksimum:
90.58 USD (42.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.25% (90.47 USD)
Varlığa göre:
1.68% (3.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
BTCUSD 9
USOIL 2
AUDUSD 2
ETHUSD 2
NZDUSD 1
EURUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 44
BTCUSD -34
USOIL -20
AUDUSD -5
ETHUSD -10
NZDUSD -3
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
BTCUSD -220K
USOIL -1K
AUDUSD -298
ETHUSD -10K
NZDUSD -251
EURUSD -350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.03 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.35 × 414
Weltrade-Real
0.50 × 6
Exness-MT5Real15
1.79 × 181
Exness-MT5Real12
3.26 × 31
Exness-MT5Real
5.40 × 47
Exness-MT5Real6
6.65 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
7.53 × 32
Exness-MT5Real8
11.78 × 4454
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
19.93 × 15
RoboForex-ECN
23.19 × 32
This is the official real trading account of TIC Japan, a community focused on Smart Money Concepts (SMC), ICT methodology, and modern price action analysis.
We prioritize discipline, transparency, and strong risk management in every trade executed.

🎯 Purpose

  • To serve as a live performance portfolio for TIC Japan community members.

  • To unite Indonesian traders in Japan through real and educational trading.

  • To provide market insights and learning references for traders growing under TIC Japan’s guidance.

  • Risk Policy

    • Every trade includes Stop Loss & Take Profit.

    • No martingale, averaging, or grid strategies.

    • Focused on consistency and long-term growth rather than short-term hype.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIC 2025
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
184
USD
14
0%
90
46%
43%
0.89
-0.35
USD
40%
1:200
