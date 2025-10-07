- Büyüme
İşlemler:
90
Kârla kapanan işlemler:
42 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (53.33%)
En iyi işlem:
29.03 USD
En kötü işlem:
-22.12 USD
Brüt kâr:
280.11 USD (360 578 pips)
Brüt zarar:
-311.51 USD (536 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.22 USD (5)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
42.91%
Maks. mevduat yükü:
10.66%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.35
Alış işlemleri:
73 (81.11%)
Satış işlemleri:
17 (18.89%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
6.67 USD
Ortalama zarar:
-6.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-21.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.66 USD (3)
Aylık büyüme:
3.69%
Yıllık tahmin:
44.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.38 USD
Maksimum:
90.58 USD (42.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.25% (90.47 USD)
Varlığa göre:
1.68% (3.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|73
|BTCUSD
|9
|USOIL
|2
|AUDUSD
|2
|ETHUSD
|2
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|44
|BTCUSD
|-34
|USOIL
|-20
|AUDUSD
|-5
|ETHUSD
|-10
|NZDUSD
|-3
|EURUSD
|-4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|56K
|BTCUSD
|-220K
|USOIL
|-1K
|AUDUSD
|-298
|ETHUSD
|-10K
|NZDUSD
|-251
|EURUSD
|-350
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.03 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Alpari-MT5
|0.00 × 10
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
|0.35 × 414
Weltrade-Real
|0.50 × 6
Exness-MT5Real15
|1.79 × 181
Exness-MT5Real12
|3.26 × 31
Exness-MT5Real
|5.40 × 47
Exness-MT5Real6
|6.65 × 26
ICMarketsSC-MT5-2
|7.53 × 32
Exness-MT5Real8
|11.78 × 4454
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
Exness-MT5Real7
|19.93 × 15
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
This is the official real trading account of TIC Japan, a community focused on Smart Money Concepts (SMC), ICT methodology, and modern price action analysis.
We prioritize discipline, transparency, and strong risk management in every trade executed.
🎯 Purpose
-
To serve as a live performance portfolio for TIC Japan community members.
-
To unite Indonesian traders in Japan through real and educational trading.
-
To provide market insights and learning references for traders growing under TIC Japan’s guidance.
-
Risk Policy
-
Every trade includes Stop Loss & Take Profit.
-
No martingale, averaging, or grid strategies.
-
Focused on consistency and long-term growth rather than short-term hype.
-
