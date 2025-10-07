SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Dream X 5153
Nei Tian Rong Hui

Dream X 5153

Nei Tian Rong Hui
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMTrading-Real 12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
14 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (33.33%)
En iyi işlem:
14.16 USD
En kötü işlem:
-90.64 USD
Brüt kâr:
92.49 USD (7 250 pips)
Brüt zarar:
-104.47 USD (3 592 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (14.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.08 USD (3)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
18.12%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
11 (52.38%)
Satış işlemleri:
10 (47.62%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.57 USD
Ortalama kâr:
6.61 USD
Ortalama zarar:
-14.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-5.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-90.64 USD (1)
Aylık büyüme:
-14.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.53 USD
Maksimum:
92.06 USD (50.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
14.34% (21.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 11
GBPUSD 7
NZDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 18
GBPUSD -41
NZDUSD 2
AUDCAD 3
NZDJPY 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3K
GBPUSD -858
NZDUSD 200
AUDCAD 492
NZDJPY 852
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.16 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersTrust-Live
0.44 × 9
AxioryAsia-02Live
0.50 × 12
GemForex-Live
0.70 × 944
XMTrading-Real 12
0.70 × 20
MYFXMarkets-US03-Live
6.00 × 1
Ava-Real 2
7.71 × 34
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
forex ticaretim!
 
Tam otomatik ticaret ile hayalinizdeki pasif geliri elde edin

Mutluluğunu yakala!

Dream☆Presentation topluluğuna katılmak için,
 
Mutlu Ticaret!



İnceleme yok
2025.10.07 04:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 04:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Dream X 5153
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
151
USD
8
100%
21
66%
100%
0.88
-0.57
USD
14%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.