Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-Real 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersTrust-Live 0.44 × 9 AxioryAsia-02Live 0.50 × 12 GemForex-Live 0.70 × 944 XMTrading-Real 12 0.70 × 20 MYFXMarkets-US03-Live 6.00 × 1 Ava-Real 2 7.71 × 34 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya