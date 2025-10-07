- Büyüme
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.39 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.39 USD (57 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.39 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
56.15%
Maks. mevduat yükü:
8.08%
En son işlem:
28 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
27 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
1 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
0.39 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.82% (5.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|0
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.39 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 8
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 19
|
Exness-Real11
|1.24 × 17
|
VantageFXInternational-Live 4
|4.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|4.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro-2
|4.86 × 22
|
NPBFX-Real
|5.00 × 8
|
AAFXTrading-Live
|14.00 × 16
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
150
USD
USD
1
0%
1
100%
56%
n/a
0.39
USD
USD
4%
1:500