- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
88 (51.46%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (48.54%)
En iyi işlem:
123.10 USD
En kötü işlem:
-224.15 USD
Brüt kâr:
812.41 USD (2 246 532 pips)
Brüt zarar:
-1 091.61 USD (76 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (67.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
143.71%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
101 (59.06%)
Satış işlemleri:
70 (40.94%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-1.63 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-13.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.28 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
279.20 USD
Maksimum:
378.42 USD (294.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (104.25 USD)
Varlığa göre:
60.75% (10.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURUSD
|13
|EURCHF
|6
|EURNZD
|2
|ADAUSD
|2
|AUDCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-175
|EURUSD
|-1
|EURCHF
|1
|EURNZD
|0
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-7
|GBPUSD
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|EURUSD
|-335
|EURCHF
|-27
|EURNZD
|28
|ADAUSD
|0
|AUDCAD
|-190
|GBPUSD
|-49
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.10 USD
En kötü işlem: -224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +67.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.33 × 9
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|2.22 × 9
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|2.58 × 31
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|3.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.47 × 826
|
Valutrades-Live
|3.50 × 4
|
Exness-MT5Real12
|3.71 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|3.92 × 13
|
FusionMarkets-Live
|3.96 × 16872
|
Darwinex-Live
|4.37 × 136
|
ICMarketsAU-Live
|4.50 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.85 × 269
|
GOMarketsIntl-Live
|5.09 × 66
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.13 × 166
|
XM.COM-MT5
|5.15 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.20 × 1305
|
VantageInternational-Live 4
|5.38 × 13
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.90 × 71
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
