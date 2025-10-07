SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FusionTrade
Rajendra Deonarine Ramphal

FusionTrade

0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
171
Kârla kapanan işlemler:
88 (51.46%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (48.54%)
En iyi işlem:
123.10 USD
En kötü işlem:
-224.15 USD
Brüt kâr:
812.41 USD (2 246 532 pips)
Brüt zarar:
-1 091.61 USD (76 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (67.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
162.50 USD (2)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
143.71%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
101 (59.06%)
Satış işlemleri:
70 (40.94%)
Kâr faktörü:
0.74
Beklenen getiri:
-1.63 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-13.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-18.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.28 USD (5)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
279.20 USD
Maksimum:
378.42 USD (294.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (104.25 USD)
Varlığa göre:
60.75% (10.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 134
EURUSD 13
EURCHF 6
EURNZD 2
ADAUSD 2
AUDCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -175
EURUSD -1
EURCHF 1
EURNZD 0
ADAUSD 0
AUDCAD -7
GBPUSD -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.6K
EURUSD -335
EURCHF -27
EURNZD 28
ADAUSD 0
AUDCAD -190
GBPUSD -49
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.10 USD
En kötü işlem: -224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +67.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.33 × 9
PUPrime-Live
1.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
GOMarketsMU-Live
2.22 × 9
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.50 × 2
ICMarketsSC-MT5
2.58 × 31
FPMarkets-Live
3.00 × 1
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
3.47 × 826
Valutrades-Live
3.50 × 4
Exness-MT5Real12
3.71 × 68
FPMarketsLLC-Live
3.92 × 13
FusionMarkets-Live
3.96 × 16872
Darwinex-Live
4.37 × 136
ICMarketsAU-Live
4.50 × 2
RoboForex-ECN
4.85 × 269
GOMarketsIntl-Live
5.09 × 66
ForexTimeFXTM-Live01
5.13 × 166
XM.COM-MT5
5.15 × 87
ICMarketsSC-MT5-4
5.20 × 1305
VantageInternational-Live 4
5.38 × 13
CapitalPointTrading-MT5-4
5.90 × 71
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
61 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.07 04:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 03:32
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
