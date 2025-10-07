- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
3.17 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
5.54 USD (448 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (5.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.54 USD (2)
Sharpe oranı:
6.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.71%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.77 USD
Ortalama kâr:
2.77 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.55%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.88% (8.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF.pro
|1
|GBPCHF.pro
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF.pro
|3
|GBPCHF.pro
|2
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF.pro
|256
|GBPCHF.pro
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.17 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +5.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
💹 Copy Trader (Trader FX 02) – Invista de forma inteligente e prática
Quer aproveitar o mercado Forex sem precisar passar horas estudando gráficos e estratégias? Com o Copy Trader, você acompanha automaticamente as operações de traders experientes, de forma transparente, segura e prática.
✨ Vantagens para você:
🚀 Performance consistente – acompanhe estratégias testadas e ajustadas para resultados sólidos.
🕒 Praticidade total – suas operações são replicadas em tempo real, sem precisar acompanhar o mercado 24h.
📊 Gestão de risco – estratégias pensadas para equilibrar segurança e rentabilidade.
🌍 Acesso global – opere no maior mercado financeiro do mundo, com liquidez e oportunidades todos os dias.
Você não precisa ser especialista para aproveitar o Forex. Basta conectar sua conta, escolher o Copy Trader e deixar as operações trabalharem por você.
🔑 Confiança, clareza e resultados ao seu alcance.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
2
100%
100%
n/a
2.77
USD
USD
1%
1:500