- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
40
Kârla kapanan işlemler:
31 (77.50%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (22.50%)
En iyi işlem:
1 416.79 CNH
En kötü işlem:
-8 817.28 CNH
Brüt kâr:
24 789.36 CNH (57 640 pips)
Brüt zarar:
-35 815.29 CNH (70 050 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7 008.66 CNH)
Maksimum ardışık kâr:
7 256.77 CNH (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.48
Alış işlemleri:
12 (30.00%)
Satış işlemleri:
28 (70.00%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-275.65 CNH
Ortalama kâr:
799.66 CNH
Ortalama zarar:
-3 979.48 CNH
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10 217.25 CNH)
Maksimum ardışık zarar:
-10 217.25 CNH (2)
Aylık büyüme:
-47.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 834.59 CNH
Maksimum:
22 891.36 CNH (87.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.90% (22 741.36 CNH)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 CNH)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|HK50.f
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|HK50.f
|-1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|HK50.f
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 416.79 CNH
En kötü işlem: -8 817 CNH
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +7 008.66 CNH
Maksimum ardışık zarar: -10 217.25 CNH
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BKSMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
