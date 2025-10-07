SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Fire Trap
Hyu Nobu

Fire Trap

Hyu Nobu
0 inceleme
53 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 249%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 225
Kârla kapanan işlemler:
522 (42.61%)
Zararla kapanan işlemler:
703 (57.39%)
En iyi işlem:
381.54 USD
En kötü işlem:
-259.05 USD
Brüt kâr:
16 911.51 USD (990 503 pips)
Brüt zarar:
-17 431.21 USD (632 891 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (620.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
877.07 USD (13)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.17
Alış işlemleri:
819 (66.86%)
Satış işlemleri:
406 (33.14%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.42 USD
Ortalama kâr:
32.40 USD
Ortalama zarar:
-24.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-517.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-517.69 USD (19)
Aylık büyüme:
46.50%
Yıllık tahmin:
564.22%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 697.33 USD
Maksimum:
3 089.55 USD (40.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.80% (362.56 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 361
GOLD 330
GBPJPY 288
EURJPY 238
EURUSD 5
USDCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -461
GOLD 2.4K
GBPJPY -1.3K
EURJPY -1K
EURUSD -14
USDCAD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -20K
GOLD 140K
GBPJPY -45K
EURJPY -19K
EURUSD -180
USDCAD -55
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +381.54 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 19
Maksimum ardışık kâr: +620.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -517.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
1.33 × 3
XMTrading-MT5 2
1.39 × 429
RannForex-Server
1.50 × 2
XMTrading-MT5 3
1.71 × 649
XAUUSD Only with high risk ratio

No Martingale,  No grade , No dangerous strategy

Have SL,TP for each trade - Never blow account


İnceleme yok
2025.10.07 00:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 0.82% of days out of 365 days of the signal's entire lifetime.
