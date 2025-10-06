- Büyüme
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
363 (75.46%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (24.53%)
En iyi işlem:
119.00 USD
En kötü işlem:
-33.62 USD
Brüt kâr:
1 241.09 USD (586 537 pips)
Brüt zarar:
-539.18 USD (408 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (31.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.48 USD (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
52.59%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
485
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
202 (42.00%)
Satış işlemleri:
279 (58.00%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-132.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.46 USD (6)
Aylık büyüme:
11.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.34 USD
Maksimum:
132.46 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.46% (44.33 USD)
Varlığa göre:
0.45% (47.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|481
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|702
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|178K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +119.00 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +31.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.76 × 50
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
Exness-Real16
|7.71 × 51
|
Exness-Real29
|8.26 × 114
|
ICMarketsSC-Live05
|9.52 × 537
|
Exness-Real4
|10.79 × 282
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.
Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.
İnceleme yok
