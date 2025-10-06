SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cindara FX
I Gede Anom Widiada S Com

Cindara FX

I Gede Anom Widiada S Com
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
Exness-Real29
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
481
Kârla kapanan işlemler:
363 (75.46%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (24.53%)
En iyi işlem:
119.00 USD
En kötü işlem:
-33.62 USD
Brüt kâr:
1 241.09 USD (586 537 pips)
Brüt zarar:
-539.18 USD (408 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (31.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.48 USD (15)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
52.59%
Maks. mevduat yükü:
0.89%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
485
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
5.30
Alış işlemleri:
202 (42.00%)
Satış işlemleri:
279 (58.00%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
3.42 USD
Ortalama zarar:
-4.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-132.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.46 USD (6)
Aylık büyüme:
11.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.34 USD
Maksimum:
132.46 USD (3.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.46% (44.33 USD)
Varlığa göre:
0.45% (47.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 481
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 702
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 178K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +119.00 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +31.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.76 × 50
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
Exness-Real16
7.71 × 51
Exness-Real29
8.26 × 114
ICMarketsSC-Live05
9.52 × 537
Exness-Real4
10.79 × 282
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
A Martingale system with DD 8% so far.

Initial balance is 10,000USD and EA will close all and turn off the EA when equity reach 5000USD.

İnceleme yok
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
