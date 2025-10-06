- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
En iyi işlem:
42.72 EUR
En kötü işlem:
-9.81 EUR
Brüt kâr:
72.17 EUR (1 577 pips)
Brüt zarar:
-37.34 EUR (1 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.62 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
3 (15.00%)
Satış işlemleri:
17 (85.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.74 EUR
Ortalama kâr:
5.16 EUR
Ortalama zarar:
-6.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.40 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.48%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
24.40 EUR (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|AUDJPY
|5
|EURGBP
|2
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|6
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|26
|EURGBP
|4
|EURJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|124
|AUDCAD
|157
|AUDJPY
|-857
|EURGBP
|-12
|EURJPY
|167
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +42.72 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.40 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.44 × 184
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.56 × 275
|
FusionMarkets-Live
|2.67 × 216
|
GOMarketsMU-Live
|2.83 × 6
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.96 × 26
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.12 × 360
|
VantageInternational-Live 3
|3.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5
|3.57 × 47
|
TASS-Live
|3.65 × 17
|
Darwinex-Live
|3.95 × 240
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|4.01 × 163
|
JunoMarkets-Server
|4.20 × 5
|
Exness-MT5Real12
|4.33 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|4.73 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|5.00 × 1
|
Headway-Real
|5.14 × 7
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|5.25 × 24
İnceleme yok