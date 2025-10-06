SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion
Kareem Abbas

LayeredCore MT5 Medium Risk Fusion

Kareem Abbas
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
En iyi işlem:
42.72 EUR
En kötü işlem:
-9.81 EUR
Brüt kâr:
72.17 EUR (1 577 pips)
Brüt zarar:
-37.34 EUR (1 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (6.83 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
48.62 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
3 (15.00%)
Satış işlemleri:
17 (85.00%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.74 EUR
Ortalama kâr:
5.16 EUR
Ortalama zarar:
-6.22 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-24.40 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-24.40 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.48%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 EUR
Maksimum:
24.40 EUR (2.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 7
AUDCAD 5
AUDJPY 5
EURGBP 2
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 6
AUDCAD 1
AUDJPY 26
EURGBP 4
EURJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 124
AUDCAD 157
AUDJPY -857
EURGBP -12
EURJPY 167
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.72 EUR
En kötü işlem: -10 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.83 EUR
Maksimum ardışık zarar: -24.40 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.44 × 184
ICMarketsSC-MT5-4
2.56 × 275
FusionMarkets-Live
2.67 × 216
GOMarketsMU-Live
2.83 × 6
Pepperstone-MT5-Live01
2.96 × 26
Coinexx-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
RoboForex-ECN
3.12 × 360
VantageInternational-Live 3
3.20 × 5
ICMarketsSC-MT5
3.57 × 47
TASS-Live
3.65 × 17
Darwinex-Live
3.95 × 240
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
XM.COM-MT5
4.01 × 163
JunoMarkets-Server
4.20 × 5
Exness-MT5Real12
4.33 × 24
VantageInternational-Live 4
4.73 × 11
FPMarketsLLC-Live
5.00 × 1
Headway-Real
5.14 × 7
CapitalPointTrading-MT5-4
5.25 × 24
İnceleme yok
2025.10.07 00:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 00:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
