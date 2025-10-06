- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
6 (54.54%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
En iyi işlem:
45.63 EUR
En kötü işlem:
-9.23 EUR
Brüt kâr:
66.46 EUR (981 pips)
Brüt zarar:
-32.24 EUR (1 669 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (52.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
52.87 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
3.11 EUR
Ortalama kâr:
11.08 EUR
Ortalama zarar:
-6.45 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-22.75 EUR (3)
Aylık büyüme:
3.42%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 EUR
Maksimum:
22.75 EUR (2.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDJPY+
|5
|NZDCAD+
|4
|EURGBP+
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDJPY+
|33
|NZDCAD+
|2
|EURGBP+
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDJPY+
|-741
|NZDCAD+
|57
|EURGBP+
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
En iyi işlem: +45.63 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +52.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -22.75 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
