Ueslei Lima De Meireles

ATFX Juros

Ueslei Lima De Meireles
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
0%
ATFXGM19-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
14 (60.86%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (39.13%)
En iyi işlem:
23.74 USD
En kötü işlem:
-19.36 USD
Brüt kâr:
100.06 USD (13 552 pips)
Brüt zarar:
-90.67 USD (6 673 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (60.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.49 USD (8)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.78%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
0.13
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
7.15 USD
Ortalama zarar:
-10.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-36.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-36.33 USD (4)
Aylık büyüme:
-27.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
71.34 USD (39.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.92% (19.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 8
USDJPY 3
HK50 3
GBPUSD 2
USDCHF 2
EURAUD 1
EURJPY 1
CADJPY 1
EURCAD 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -56
USDJPY 58
HK50 9
GBPUSD 9
USDCHF -25
EURAUD 7
EURJPY -3
CADJPY 4
EURCAD 5
CADCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3.1K
USDJPY 8.2K
HK50 1.5K
GBPUSD 964
USDCHF -3.1K
EURAUD 1.2K
EURJPY -425
CADJPY 561
EURCAD 790
CADCHF 279
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.74 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +60.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ATFXGM19-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ECN
4.00 × 1
Apenas acompanhamento Operacional 
İnceleme yok
2025.10.06 20:05
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 6.21% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
80% of trades performed within 6 days. This comprises 3.73% of days out of the 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 20:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATFX Juros
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
109
USD
23
0%
23
60%
100%
1.10
0.41
USD
18%
1:400
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.