- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
7 (53.84%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (46.15%)
En iyi işlem:
2.37 USD
En kötü işlem:
-5.08 USD
Brüt kâr:
9.36 USD (931 pips)
Brüt zarar:
-17.43 USD (1 741 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.68 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.26
Alım-satım etkinliği:
27.43%
Maks. mevduat yükü:
33.40%
En son işlem:
21 dakika önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.63
Alış işlemleri:
6 (46.15%)
Satış işlemleri:
7 (53.85%)
Kâr faktörü:
0.54
Beklenen getiri:
-0.62 USD
Ortalama kâr:
1.34 USD
Ortalama zarar:
-2.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.57 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.07 USD
Maksimum:
12.75 USD (36.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.76% (12.75 USD)
Varlığa göre:
9.68% (2.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-810
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.37 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
scalper
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-27%
0
0
USD
USD
22
USD
USD
1
100%
13
53%
27%
0.53
-0.62
USD
USD
37%
1:500