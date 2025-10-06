- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
6.62 USD
En kötü işlem:
-13.19 USD
Brüt kâr:
17.69 USD (13 952 pips)
Brüt zarar:
-30.08 USD (6 460 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (17.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.69 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
63.85%
Maks. mevduat yükü:
98.81%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.41
Alış işlemleri:
10 (90.91%)
Satış işlemleri:
1 (9.09%)
Kâr faktörü:
0.59
Beklenen getiri:
-1.13 USD
Ortalama kâr:
3.54 USD
Ortalama zarar:
-5.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-30.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.08 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.39 USD
Maksimum:
30.08 USD (60.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.90% (30.08 USD)
Varlığa göre:
24.79% (9.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|GBPUSDm
|3
|USDCHFm
|1
|AUDCADm
|1
|AUDUSDm
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|3
|GBPUSDm
|-4
|USDCHFm
|2
|AUDCADm
|-13
|AUDUSDm
|-1
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|7.7K
|GBPUSDm
|-96
|USDCHFm
|12
|AUDCADm
|-92
|AUDUSDm
|-7
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.62 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +17.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
