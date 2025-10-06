- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.92 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
50.63 USD (8 220 pips)
Brüt zarar:
-1.47 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (50.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.63 USD (3)
Sharpe oranı:
19.65
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
91.04
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
34.44
Beklenen getiri:
16.88 USD
Ortalama kâr:
16.88 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
19.66%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
0.54 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|49
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.92 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +50.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 5
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
