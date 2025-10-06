SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Negus Solution
Kevin Chaban Marc Abdel Azim

Negus Solution

0 inceleme
Güvenilirlik
69 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 12%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
103 (32.59%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (67.41%)
En iyi işlem:
14.16 EUR
En kötü işlem:
-8.42 EUR
Brüt kâr:
311.87 EUR (394 401 pips)
Brüt zarar:
-196.68 EUR (323 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (0.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.38 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
141 (44.62%)
Satış işlemleri:
175 (55.38%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.36 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-0.92 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-2.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-19.02 EUR (11)
Aylık büyüme:
41.32%
Yıllık tahmin:
501.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.01 EUR
Maksimum:
56.90 EUR (72.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (11.40 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 315
GBPJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 131
GBPJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 71K
GBPJPY -4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.16 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +0.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.68 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live24
0.00 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.33 × 6
ICMarketsSC-Live04
16.67 × 3
İnceleme yok
2025.10.06 16:56
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 2.1% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of trades performed within 5 days. This comprises 1.05% of days out of the 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 477 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 16:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
