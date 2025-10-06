- Büyüme
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
103 (32.59%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (67.41%)
En iyi işlem:
14.16 EUR
En kötü işlem:
-8.42 EUR
Brüt kâr:
311.87 EUR (394 401 pips)
Brüt zarar:
-196.68 EUR (323 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (0.68 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
46.38 EUR (5)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
87
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.02
Alış işlemleri:
141 (44.62%)
Satış işlemleri:
175 (55.38%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
0.36 EUR
Ortalama kâr:
3.03 EUR
Ortalama zarar:
-0.92 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
38 (-2.68 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-19.02 EUR (11)
Aylık büyüme:
41.32%
Yıllık tahmin:
501.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
18.01 EUR
Maksimum:
56.90 EUR (72.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.87% (11.40 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|315
|GBPJPY
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|131
|GBPJPY
|0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|71K
|GBPJPY
|-4
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.16 EUR
En kötü işlem: -8 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +0.68 EUR
Maksimum ardışık zarar: -2.68 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
