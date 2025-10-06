- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
85 (35.86%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (64.14%)
En iyi işlem:
20.93 USD
En kötü işlem:
-197.27 USD
Brüt kâr:
350.02 USD (361 824 pips)
Brüt zarar:
-698.65 USD (318 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (228.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.17 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
102 (43.04%)
Satış işlemleri:
135 (56.96%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.03 USD (3)
Aylık büyüme:
-25.29%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
348.63 USD
Maksimum:
472.66 USD (57.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.05% (471.64 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.87 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|223
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|2
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-244
|AUDUSD
|-112
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|3
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|45K
|AUDUSD
|-2.2K
|EURUSD
|65
|GBPUSD
|99
|USDCAD
|119
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.93 USD
En kötü işlem: -197 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +228.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 35
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 3
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real8
|0.37 × 443
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 152
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 176
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|0.47 × 159
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.50 × 2
|
Axiory-Live
|0.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.57 × 488
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-25%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
6
84%
237
35%
100%
0.50
-1.47
USD
USD
31%
1:500