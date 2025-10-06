SinyallerBölümler
The Wall Fortress
Xiao Cheng

The Wall Fortress

Xiao Cheng
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
85 (35.86%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (64.14%)
En iyi işlem:
20.93 USD
En kötü işlem:
-197.27 USD
Brüt kâr:
350.02 USD (361 824 pips)
Brüt zarar:
-698.65 USD (318 324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (228.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
228.17 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.28%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
203
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.74
Alış işlemleri:
102 (43.04%)
Satış işlemleri:
135 (56.96%)
Kâr faktörü:
0.50
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
4.12 USD
Ortalama zarar:
-4.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-296.03 USD (3)
Aylık büyüme:
-25.29%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
348.63 USD
Maksimum:
472.66 USD (57.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.05% (471.64 USD)
Varlığa göre:
0.08% (0.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 223
AUDUSD 8
EURUSD 2
GBPUSD 2
USDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 -244
AUDUSD -112
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 45K
AUDUSD -2.2K
EURUSD 65
GBPUSD 99
USDCAD 119
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
itexsys-Platform
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 3
SolidECN-Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
Exness-MT5Real8
0.37 × 443
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 152
FPMarkets-Live
0.40 × 176
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
BlackBullMarkets-Live
0.47 × 159
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
Exness-MT5Real31
0.50 × 2
Axiory-Live
0.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.57 × 488
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
100 daha fazla...
大家好，我本人交易指数，货币对20多年了，最近几年才小有成就，此策略是自己写的，会以90%以上的自动交易为主，相信它会为你们带来不错的收益。
İnceleme yok
2025.10.06 18:05
80% of trades performed within 1 days. This comprises 2.78% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 15:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
