SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ROSC Daily Investment
Robby Chandra

ROSC Daily Investment

Robby Chandra
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
4.44 USD
En kötü işlem:
-2.71 USD
Brüt kâr:
12.64 USD (1 901 pips)
Brüt zarar:
-6.34 USD (493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.19%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.15 USD
Ortalama zarar:
-3.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.28 USD (2)
Aylık büyüme:
3.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
3.28 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.74% (3.58 USD)
Varlığa göre:
32.21% (66.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 8
USDJPY 3
EURJPY 2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 5
USDJPY 2
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 959
USDJPY 270
EURJPY 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 133
Exness-MT5Real8
0.69 × 182
Exness-MT5Real15
0.97 × 68
Exness-MT5Real12
1.49 × 90
Weltrade-Real
1.71 × 7
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
Exness-MT5Real
6.12 × 41
Pepperstone-MT5-Live01
6.24 × 21
Trade in 3 pair : USDJPY | EURJPY | GBPJPY

Initial Balance : $200

Focus on Profit and Full Automated EA

Thank you.

İnceleme yok
2025.10.07 16:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 13:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.07 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.06 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
