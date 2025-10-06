Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 7 ICMarketsSC-MT5-4 0.41 × 133 Exness-MT5Real8 0.69 × 182 Exness-MT5Real15 0.97 × 68 Exness-MT5Real12 1.49 × 90 Weltrade-Real 1.71 × 7 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 Exness-MT5Real 6.12 × 41 Pepperstone-MT5-Live01 6.24 × 21