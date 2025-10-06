- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
4.44 USD
En kötü işlem:
-2.71 USD
Brüt kâr:
12.64 USD (1 901 pips)
Brüt zarar:
-6.34 USD (493 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (6.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.61 USD (8)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.19%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.48 USD
Ortalama kâr:
1.15 USD
Ortalama zarar:
-3.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.28 USD (2)
Aylık büyüme:
3.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
3.28 USD (1.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.74% (3.58 USD)
Varlığa göre:
32.21% (66.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|8
|USDJPY
|3
|EURJPY
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|2
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|959
|USDJPY
|270
|EURJPY
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.44 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 133
|
Exness-MT5Real8
|0.69 × 182
|
Exness-MT5Real15
|0.97 × 68
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 90
|
Weltrade-Real
|1.71 × 7
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 41
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.24 × 21
Trade in 3 pair : USDJPY | EURJPY | GBPJPY
Initial Balance : $200
Focus on Profit and Full Automated EA
Thank you.
