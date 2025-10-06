- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
25 (96.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.85%)
En iyi işlem:
9.22 USD
En kötü işlem:
-10.82 USD
Brüt kâr:
22.07 USD (6 829 pips)
Brüt zarar:
-10.82 USD (2 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (9.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.99 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
12 (46.15%)
Satış işlemleri:
14 (53.85%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.88 USD
Ortalama zarar:
-10.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-10.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.82 USD (1)
Aylık büyüme:
11.25%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.82 USD (9.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|11
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|4.1K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.22 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 13" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
XAU
