Aloysio Silva

AlphaTradeFX

Aloysio Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 131%
AdmiralsSC-Live-1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
219
Kârla kapanan işlemler:
176 (80.36%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (19.63%)
En iyi işlem:
113.85 BRL
En kötü işlem:
-119.32 BRL
Brüt kâr:
1 531.89 BRL (25 618 pips)
Brüt zarar:
-875.27 BRL (10 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (199.85 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
199.85 BRL (17)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.56%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
91 (41.55%)
Satış işlemleri:
128 (58.45%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
3.00 BRL
Ortalama kâr:
8.70 BRL
Ortalama zarar:
-20.36 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.87 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-126.30 BRL (2)
Aylık büyüme:
12.85%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
240.33 BRL (17.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.21% (240.33 BRL)
Varlığa göre:
7.66% (96.75 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD-T 219
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD-T 290
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD-T 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113.85 BRL
En kötü işlem: -119 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +199.85 BRL
Maksimum ardışık zarar: -11.87 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsSC-Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.06 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
