- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
3.39 USD
En kötü işlem:
-4.24 USD
Brüt kâr:
8.75 USD (881 pips)
Brüt zarar:
-10.13 USD (1 308 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.56 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
98.71%
Maks. mevduat yükü:
26.69%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
2 (18.18%)
Satış işlemleri:
9 (81.82%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.13 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.82 USD (3)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.77 USD
Maksimum:
5.08 USD (5.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.97% (5.08 USD)
Varlığa göre:
8.75% (7.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURAUD
|1
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|-2
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|-1
|EURAUD
|-1
|AUDUSD
|2
|GBPUSD
|-4
|GBPJPY
|-1
|NZDUSD
|3
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|-260
|GBPCHF
|169
|AUDJPY
|-209
|EURAUD
|-172
|AUDUSD
|217
|GBPUSD
|-424
|GBPJPY
|-87
|NZDUSD
|339
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.39 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.82 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FXView2-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 35
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 33
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
Exness-Real18
|0.00 × 20
|
Exness-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.05 × 129
|
RoboForex-ECN
|0.05 × 110
|
ICMarketsEU-Live17
|0.09 × 75
|
Exness-Real28
|0.10 × 58
|
XMGlobal-Real 2
|0.11 × 36
|
VantageInternational-Live 10
|0.12 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.14 × 7
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
83
USD
USD
1
100%
11
45%
99%
0.86
-0.13
USD
USD
9%
1:500