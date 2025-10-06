- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
103 (68.21%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (31.79%)
En iyi işlem:
26.53 USD
En kötü işlem:
-36.00 USD
Brüt kâr:
138.67 USD (7 073 pips)
Brüt zarar:
-360.36 USD (14 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.38 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
84.54%
Maks. mevduat yükü:
109.78%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
96 (63.58%)
Satış işlemleri:
55 (36.42%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-256.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.00 USD (13)
Aylık büyüme:
-37.26%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.92 USD
Maksimum:
258.92 USD (43.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (258.92 USD)
Varlığa göre:
61.39% (229.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|EURUSD
|8
|USDJPY
|5
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|34
|EURUSD
|-88
|USDJPY
|-168
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3K
|EURUSD
|-544
|USDJPY
|-4.3K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.53 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +7.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TMGM.TradeMax-Live3
|0.00 × 7
PureMarket-Demo
|0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
|0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
|0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 3
ICTrading-Live31
|0.00 × 20
XMTrading-Real 7
|0.00 × 2
XMTrading-Real 25
|0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 1
LandPrime-Live3
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
|0.00 × 1
UNFX-Asia
|0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
|0.00 × 1
OctaFX-Real6
|0.00 × 2
Axi-US12-Live
|0.00 × 8
ATFXGM9-Live
|0.00 × 1
Aglobe-Live-1
|0.00 × 2
TitanFX-04
|0.00 × 1
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
ACYCapital-Live02
|0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 25
EURUSD
İnceleme yok