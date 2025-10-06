SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GrowFx
Toni Hari Sumantri

GrowFx

Toni Hari Sumantri
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -37%
FBS-Real-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
103 (68.21%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (31.79%)
En iyi işlem:
26.53 USD
En kötü işlem:
-36.00 USD
Brüt kâr:
138.67 USD (7 073 pips)
Brüt zarar:
-360.36 USD (14 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.38 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.15
Alım-satım etkinliği:
84.54%
Maks. mevduat yükü:
109.78%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
159
Ort. tutma süresi:
50 dakika
Düzelme faktörü:
-0.86
Alış işlemleri:
96 (63.58%)
Satış işlemleri:
55 (36.42%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-1.47 USD
Ortalama kâr:
1.35 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-256.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.00 USD (13)
Aylık büyüme:
-37.26%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
258.92 USD
Maksimum:
258.92 USD (43.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (258.92 USD)
Varlığa göre:
61.39% (229.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 138
EURUSD 8
USDJPY 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 34
EURUSD -88
USDJPY -168
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -3K
EURUSD -544
USDJPY -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.53 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +7.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -256.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
PureMarket-Demo
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real-4
0.00 × 4
FXCM-AUDReal01
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 3
ICTrading-Live31
0.00 × 20
XMTrading-Real 7
0.00 × 2
XMTrading-Real 25
0.00 × 2
AxioryAsia-06Live
0.00 × 1
LandPrime-Live3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 20
0.00 × 1
UNFX-Asia
0.00 × 1
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
EquitiBrokerageSC-Live 3
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 2
Axi-US12-Live
0.00 × 8
ATFXGM9-Live
0.00 × 1
Aglobe-Live-1
0.00 × 2
TitanFX-04
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
ACYCapital-Live02
0.00 × 9
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live11
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 25
514 daha fazla...
EURUSD
İnceleme yok
2025.10.08 03:21
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.08 01:21
2025.10.08 01:21
2025.10.08 00:12
2025.10.08 00:12
2025.10.07 23:12
2025.10.07 23:12
2025.10.07 22:12
2025.10.07 22:12
2025.10.07 21:03
