Jarot Priantara

ZonaUntung87

Jarot Priantara
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 258%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
450
Kârla kapanan işlemler:
254 (56.44%)
Zararla kapanan işlemler:
196 (43.56%)
En iyi işlem:
308.70 USD
En kötü işlem:
-180.20 USD
Brüt kâr:
5 636.51 USD (1 392 570 pips)
Brüt zarar:
-3 691.21 USD (641 347 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (381.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
931.98 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.83%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
4.61
Alış işlemleri:
235 (52.22%)
Satış işlemleri:
215 (47.78%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
4.32 USD
Ortalama kâr:
22.19 USD
Ortalama zarar:
-18.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-189.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-324.66 USD (3)
Aylık büyüme:
72.14%
Yıllık tahmin:
875.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
261.47 USD
Maksimum:
421.76 USD (28.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.30% (321.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 312
BTCUSD 35
XRPUSD 25
GBPUSD 11
EURUSD 10
USDCAD 10
NAS100 9
GBPJPY 6
XAGUSD 6
EURJPY 4
AUDUSD 4
USDCHF 4
USDJPY 4
CHFJPY 3
XBRUSD 3
NZDUSD 1
EURGBP 1
GBPAUD 1
AUDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 220
XRPUSD 403
GBPUSD 69
EURUSD -66
USDCAD 98
NAS100 -229
GBPJPY -5
XAGUSD 106
EURJPY -54
AUDUSD -6
USDCHF -17
USDJPY -19
CHFJPY 19
XBRUSD 8
NZDUSD -12
EURGBP 10
GBPAUD 37
AUDCHF 6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
BTCUSD 704K
XRPUSD 11K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 19
USDCAD 1.8K
NAS100 -3.9K
GBPJPY 283
XAGUSD 353
EURJPY -856
AUDUSD -289
USDCHF -128
USDJPY -573
CHFJPY 568
XBRUSD 68
NZDUSD -80
EURGBP 75
GBPAUD 567
AUDCHF 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +308.70 USD
En kötü işlem: -180 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +381.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Risk 1:1,5 Pair:XAUUSD,XAGUSD,Crypto,Forex

İnceleme yok
2025.10.06 14:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.