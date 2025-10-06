SinyallerBölümler
Kamohelo Thabo Seleke

Vol Slayer Core

Kamohelo Thabo Seleke
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
0%
DerivSVG-Server-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
7 (14.89%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (85.11%)
En iyi işlem:
3.46 USD
En kötü işlem:
-1.07 USD
Brüt kâr:
7.93 USD (2 697 pips)
Brüt zarar:
-20.28 USD (93 288 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.16 USD (4)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.86%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
12 (25.53%)
Satış işlemleri:
35 (74.47%)
Kâr faktörü:
0.39
Beklenen getiri:
-0.26 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-0.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-11.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.28 USD (24)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.34 USD
Maksimum:
12.34 USD (617.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
27.86% (0.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 150 (1s) Index 16
Volatility 75 (1s) Index 12
Volatility 100 (1s) Index 8
Volatility 50 Index 4
Volatility 10 (1s) Index 4
Volatility 75 Index 2
Volatility 250 (1s) Index 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 150 (1s) Index 1
Volatility 75 (1s) Index -6
Volatility 100 (1s) Index -4
Volatility 50 Index -2
Volatility 10 (1s) Index -1
Volatility 75 Index -1
Volatility 250 (1s) Index 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 150 (1s) Index -247
Volatility 75 (1s) Index -11K
Volatility 100 (1s) Index -2K
Volatility 50 Index -4.6K
Volatility 10 (1s) Index -284
Volatility 75 Index -72K
Volatility 250 (1s) Index -25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.46 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 24
Maksimum ardışık kâr: +4.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Trading all synthetic volatilities 
İnceleme yok
2025.10.06 14:56
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 14:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 13:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.06 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
