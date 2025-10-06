- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.64 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.10 USD (258 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (3.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.10 USD (3)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (66.67%)
Satış işlemleri:
1 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
1.03 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
1.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD
|0
|EURCAD
|0
|EURJPY
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD
|18
|EURCAD
|34
|EURJPY
|206
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.64 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 18
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.02 × 43
|
ICMarketsSC-Live33
|0.17 × 42
|
Exness-Real3
|0.27 × 11
|
Pepperstone-Edge09
|0.50 × 68
|
Tickmill-Live02
|0.53 × 689
|
ICMarkets-Live22
|0.56 × 9
|
Tickmill-Live
|0.62 × 444
|
Tickmill-Live05
|0.69 × 106
|
ICMarkets-Live07
|0.79 × 220
|
ICMarkets-Live03
|0.80 × 5
|
ICMarkets-Live12
|0.91 × 229
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.05 × 60
|
ICMarketsSC-Live04
|1.09 × 77
|
ICMarkets-Live05
|1.39 × 23
