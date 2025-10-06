- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
38 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (9.52%)
En iyi işlem:
6.30 EUR
En kötü işlem:
-8.51 EUR
Brüt kâr:
117.37 EUR (7 440 pips)
Brüt zarar:
-24.54 EUR (1 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (71.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.78 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
10.91
Alış işlemleri:
26 (61.90%)
Satış işlemleri:
16 (38.10%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
2.21 EUR
Ortalama kâr:
3.09 EUR
Ortalama zarar:
-6.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.51 EUR (1)
Aylık büyüme:
8.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.51 EUR (0.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.79% (8.51 EUR)
Varlığa göre:
8.58% (125.63 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|9
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|6
|GBPCHF
|4
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|1
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|28
|USDJPY
|12
|GBPCHF
|19
|AUDUSD
|11
|EURGBP
|5
|USDCHF
|14
|USDCAD
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|190
|EURUSD
|278
|GBPUSD
|1.5K
|USDJPY
|1.1K
|GBPCHF
|808
|AUDUSD
|609
|EURGBP
|399
|USDCHF
|398
|USDCAD
|184
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.30 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.51 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 5
|
SigmaPrimary-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.33 × 18
|
ICMarkets-Live22
|0.33 × 180
|
ICMarketsSC-Live26
|0.42 × 226
|
ICMarketsSC-Live20
|0.62 × 13
|
ICMarketsSC-Live32
|0.65 × 642
|
ICMarketsSC-Live22
|0.67 × 900
|
LQD1-Live01
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 157
|
ICMarketsSC-Live14
|0.77 × 1460
|
ICMarketsSC-Live08
|0.88 × 49
|
Pepperstone-Edge09
|0.90 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|1.03 × 40
|
ICMarkets-Live24
|1.13 × 111
|
ICMarketsSC-Live07
|1.13 × 134
|
Pepperstone-Edge07
|1.18 × 17
|
ICMarketsSC-Live16
|1.19 × 816
|
Tickmill-Live
|1.25 × 934
|
Pepperstone-Edge02
|1.25 × 213
|
ICMarketsSC-Live27
|1.26 × 852
