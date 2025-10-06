SinyallerBölümler
Andre Struempel

AST live B

Andre Struempel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
ICMarketsSC-Live16
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
38 (90.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (9.52%)
En iyi işlem:
6.30 EUR
En kötü işlem:
-8.51 EUR
Brüt kâr:
117.37 EUR (7 440 pips)
Brüt zarar:
-24.54 EUR (1 984 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (71.78 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
71.78 EUR (27)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
6.36%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
10.91
Alış işlemleri:
26 (61.90%)
Satış işlemleri:
16 (38.10%)
Kâr faktörü:
4.78
Beklenen getiri:
2.21 EUR
Ortalama kâr:
3.09 EUR
Ortalama zarar:
-6.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-8.51 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.51 EUR (1)
Aylık büyüme:
8.91%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
8.51 EUR (0.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.79% (8.51 EUR)
Varlığa göre:
8.58% (125.63 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 9
EURUSD 8
GBPUSD 7
USDJPY 6
GBPCHF 4
AUDUSD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
USDCAD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 1
EURUSD 12
GBPUSD 28
USDJPY 12
GBPCHF 19
AUDUSD 11
EURGBP 5
USDCHF 14
USDCAD 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 190
EURUSD 278
GBPUSD 1.5K
USDJPY 1.1K
GBPCHF 808
AUDUSD 609
EURGBP 399
USDCHF 398
USDCAD 184
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.30 EUR
En kötü işlem: -9 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +71.78 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.51 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live07
0.00 × 5
SigmaPrimary-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
GoMarkets-Real 1
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.33 × 18
ICMarkets-Live22
0.33 × 180
ICMarketsSC-Live26
0.42 × 226
ICMarketsSC-Live20
0.62 × 13
ICMarketsSC-Live32
0.65 × 642
ICMarketsSC-Live22
0.67 × 900
LQD1-Live01
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live09
0.76 × 157
ICMarketsSC-Live14
0.77 × 1460
ICMarketsSC-Live08
0.88 × 49
Pepperstone-Edge09
0.90 × 10
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
ICMarkets-Live18
1.03 × 40
ICMarkets-Live24
1.13 × 111
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 134
Pepperstone-Edge07
1.18 × 17
ICMarketsSC-Live16
1.19 × 816
Tickmill-Live
1.25 × 934
Pepperstone-Edge02
1.25 × 213
ICMarketsSC-Live27
1.26 × 852
76 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
