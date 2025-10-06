SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Macchiato
Simonas Kavaliauskas

Macchiato

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -85%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
41 (65.07%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (34.92%)
En iyi işlem:
98.29 EUR
En kötü işlem:
-410.89 EUR
Brüt kâr:
319.10 EUR (3 613 pips)
Brüt zarar:
-980.87 EUR (10 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (127.22 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
127.22 EUR (9)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
2.27%
Maks. mevduat yükü:
5.08%
En son işlem:
4 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
-0.88
Alış işlemleri:
2 (3.17%)
Satış işlemleri:
61 (96.83%)
Kâr faktörü:
0.33
Beklenen getiri:
-10.50 EUR
Ortalama kâr:
7.78 EUR
Ortalama zarar:
-44.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-118.82 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-656.44 EUR (2)
Aylık büyüme:
-84.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
677.47 EUR
Maksimum:
748.11 EUR (437.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
86.33% (680.25 EUR)
Varlığa göre:
1.23% (2.93 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -755
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -6.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +98.29 EUR
En kötü işlem: -411 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +127.22 EUR
Maksimum ardışık zarar: -118.82 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.06 13:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.06 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Macchiato
Ayda 30 USD
-85%
0
0
USD
247
EUR
1
100%
63
65%
2%
0.32
-10.50
EUR
86%
1:500
