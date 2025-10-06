SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VJX Gold
Jhad

VJX Gold

Jhad
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
15.23 USD
En kötü işlem:
-1.05 USD
Brüt kâr:
99.77 USD (9 973 pips)
Brüt zarar:
-1.05 USD (105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (68.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.14 USD (6)
Sharpe oranı:
1.52
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
94.02
Alış işlemleri:
4 (40.00%)
Satış işlemleri:
6 (60.00%)
Kâr faktörü:
95.02
Beklenen getiri:
9.87 USD
Ortalama kâr:
11.09 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.05 USD (1)
Aylık büyüme:
11.88%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.05 USD (0.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.23 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

VJX Gold Products:

MT5 https://www.mql5.com/en/market/product/146858

MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/146129


İnceleme yok
2025.10.06 11:47
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.87% of days out of the 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
