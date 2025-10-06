- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
41 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (42.25%)
En iyi işlem:
55.60 USD
En kötü işlem:
-75.00 USD
Brüt kâr:
231.83 USD (62 774 pips)
Brüt zarar:
-225.18 USD (22 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
43 (60.56%)
Satış işlemleri:
28 (39.44%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-65.93%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.29 USD
Maksimum:
88.75 USD (92.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|7
|XRPUSD
|6
|USDCHF
|5
|AUDUSD
|3
|DSHUSD
|3
|USDJPY
|3
|DOTUSD
|1
|XTIUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|30
|XAUUSD
|45
|XRPUSD
|15
|USDCHF
|-4
|AUDUSD
|-1
|DSHUSD
|0
|USDJPY
|-6
|DOTUSD
|2
|XTIUSD
|-75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|3K
|XAUUSD
|4.6K
|XRPUSD
|2.8K
|USDCHF
|-294
|AUDUSD
|-76
|DSHUSD
|319
|USDJPY
|-628
|DOTUSD
|867
|XTIUSD
|-150
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +55.60 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.86 × 339
|
ICTrading-MT5-4
|0.99 × 1492
|
ScopeMarkets-Live
|1.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|1.15 × 1084
|
FxBrew-Live
|1.33 × 6
|
ForexTime-Live01
|1.37 × 51
|
LiteFinance-MT5
|1.40 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.41 × 12575
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|1.57 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|1.64 × 41190
|
ICMarkets-MT5
|1.74 × 4985
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 1135
|
MatchTrade-LIVE
|1.75 × 4
|
Darwinex-Live
|1.84 × 228
|
FocusMarkets-Real
|1.95 × 385
|
PepperstoneUK-Live
|2.00 × 231
|
VantageFX-Live
|2.00 × 11
