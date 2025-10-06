SinyallerBölümler
Rakesh Dhaka

SteadyPips

Rakesh Dhaka
0 inceleme
264 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
41 (57.74%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (42.25%)
En iyi işlem:
55.60 USD
En kötü işlem:
-75.00 USD
Brüt kâr:
231.83 USD (62 774 pips)
Brüt zarar:
-225.18 USD (22 045 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (11.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
86.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
43 (60.56%)
Satış işlemleri:
28 (39.44%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-15.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-65.93%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.29 USD
Maksimum:
88.75 USD (92.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 29
GBPUSD 11
XAUUSD 7
XRPUSD 6
USDCHF 5
AUDUSD 3
DSHUSD 3
USDJPY 3
DOTUSD 1
XTIUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8
GBPUSD 30
XAUUSD 45
XRPUSD 15
USDCHF -4
AUDUSD -1
DSHUSD 0
USDJPY -6
DOTUSD 2
XTIUSD -75
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.1K
GBPUSD 3K
XAUUSD 4.6K
XRPUSD 2.8K
USDCHF -294
AUDUSD -76
DSHUSD 319
USDJPY -628
DOTUSD 867
XTIUSD -150
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +55.60 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +11.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EightcapGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
0.86 × 339
ICTrading-MT5-4
0.99 × 1492
ScopeMarkets-Live
1.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
1.15 × 1084
FxBrew-Live
1.33 × 6
ForexTime-Live01
1.37 × 51
LiteFinance-MT5
1.40 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
1.41 × 12575
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
1.57 × 54
ICMarketsSC-MT5
1.64 × 41190
ICMarkets-MT5
1.74 × 4985
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 1135
MatchTrade-LIVE
1.75 × 4
Darwinex-Live
1.84 × 228
FocusMarkets-Real
1.95 × 385
PepperstoneUK-Live
2.00 × 231
VantageFX-Live
2.00 × 11
131 daha fazla...
Want steady growth based on trend technical analysis. Please subscribe 🙏
2025.10.06 11:47
Trading operations on the account were performed for only 53 days. This comprises 2.88% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
80% of trades performed within 38 days. This comprises 2.06% of days out of the 1843 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 11:47
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
