Prihatiningrum

UNCH

Prihatiningrum
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Weltrade-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
22 (88.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.00%)
En iyi işlem:
12.23 USD
En kötü işlem:
-10.10 USD
Brüt kâr:
71.82 USD (46 463 pips)
Brüt zarar:
-20.47 USD (20 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (24.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.96 USD (5)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
0.64%
Maks. mevduat yükü:
1.88%
En son işlem:
36 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
12 (48.00%)
Satış işlemleri:
13 (52.00%)
Kâr faktörü:
3.51
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-6.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.11 USD (2)
Aylık büyüme:
5.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.11 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (20.11 USD)
Varlığa göre:
0.07% (0.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 51
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.23 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +24.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
373 daha fazla...
✨ UNCH TRADER 👄 — Where Smart Money Flows Sweetly.
Let your profits grow while you chill — because at UNCH TRADER, we trade, you earn.

💋 Monthly Target: 5–7% profit, steady and sensual — just the way every smart investor likes it.
💸 No stress, no sleepless nights. Just pure, consistent growth that makes your balance look prettier every month.

Copy the moves. Feel the rhythm. Watch your account dance with profits. 💃

UNCH TRADER 👄 — Less talk, more gain.
İnceleme yok
2025.10.06 12:47
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.10.06 11:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 11:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.