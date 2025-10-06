SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Gold D1gger HFT
Johan Kawijaya

Gold D1gger HFT

0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 38 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
49 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (12.50%)
En iyi işlem:
47.35 USD
En kötü işlem:
-11.16 USD
Brüt kâr:
393.76 USD (36 301 pips)
Brüt zarar:
-41.50 USD (3 802 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (65.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.29 USD (7)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.76%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
31.56
Alış işlemleri:
56 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
9.49
Beklenen getiri:
6.29 USD
Ortalama kâr:
8.04 USD
Ortalama zarar:
-5.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.16 USD (1)
Aylık büyüme:
76.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11.16 USD (1.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.36% (32.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 56
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 352
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 32K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.35 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +65.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.06 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopyala

