SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI KING 1
Mei Xie

AI KING 1

Mei Xie
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -11%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
77
Kârla kapanan işlemler:
65 (84.41%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (15.58%)
En iyi işlem:
11.79 USD
En kötü işlem:
-61.05 USD
Brüt kâr:
164.87 USD (9 544 pips)
Brüt zarar:
-288.44 USD (18 503 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (101.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.71 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
38 (49.35%)
Satış işlemleri:
39 (50.65%)
Kâr faktörü:
0.57
Beklenen getiri:
-1.60 USD
Ortalama kâr:
2.54 USD
Ortalama zarar:
-24.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-163.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-163.06 USD (5)
Aylık büyüme:
-13.95%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
124.32 USD
Maksimum:
204.07 USD (72.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.12% (204.07 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 75
GER40 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -131
GER40 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -9.6K
GER40 675
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.79 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +101.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.82 × 8364
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Coinexx-Live
10.00 × 2
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
AI KING Ⅰ
İnceleme yok
2025.10.06 10:38
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol