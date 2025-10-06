SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pips From Pocket Change
Erwin Panti

Pips From Pocket Change

Erwin Panti
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
38 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (32.14%)
En iyi işlem:
65.85 USD
En kötü işlem:
-54.65 USD
Brüt kâr:
409.15 USD (11 782 pips)
Brüt zarar:
-226.00 USD (6 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (72.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
14 (25.00%)
Satış işlemleri:
42 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
10.77 USD
Ortalama zarar:
-12.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-66.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.64 USD (5)
Aylık büyüme:
366.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.78 USD (37.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
GBPJPY 5
USDJPY 4
NZDJPY 3
EURAUD 2
AUDJPY 2
EURJPY 1
CHFJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 260
GBPJPY -37
USDJPY -2
NZDJPY -27
EURAUD 0
AUDJPY -12
EURJPY 0
CHFJPY 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
GBPJPY -1.1K
USDJPY -49
NZDJPY -800
EURAUD 13
AUDJPY -358
EURJPY 6
CHFJPY -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.85 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live
0.00 × 3
BlackBullMarkets-Live
4.75 × 4
Ava-Real 1-MT5
6.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
9.00 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
My strategy focuses on trading XAU/USD (Gold) using 1H technical analysis. I follow the overall trend and key support/resistance levels, entering primarily on pullbacks and confirmed breakouts. Risk is managed with fixed stop-loss.
İnceleme yok
2025.10.06 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol