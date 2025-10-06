- Büyüme
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
38 (67.85%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (32.14%)
En iyi işlem:
65.85 USD
En kötü işlem:
-54.65 USD
Brüt kâr:
409.15 USD (11 782 pips)
Brüt zarar:
-226.00 USD (6 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (72.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
90.20 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
14 (25.00%)
Satış işlemleri:
42 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
3.27 USD
Ortalama kâr:
10.77 USD
Ortalama zarar:
-12.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-66.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-66.64 USD (5)
Aylık büyüme:
366.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
88.78 USD (37.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|GBPJPY
|5
|USDJPY
|4
|NZDJPY
|3
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|2
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|260
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|-2
|NZDJPY
|-27
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|-12
|EURJPY
|0
|CHFJPY
|0
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|GBPJPY
|-1.1K
|USDJPY
|-49
|NZDJPY
|-800
|EURAUD
|13
|AUDJPY
|-358
|EURJPY
|6
|CHFJPY
|-1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.85 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +72.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -66.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlackBullMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
My strategy focuses on trading XAU/USD (Gold) using 1H technical analysis. I follow the overall trend and key support/resistance levels, entering primarily on pullbacks and confirmed breakouts. Risk is managed with fixed stop-loss.
