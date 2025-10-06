SinyallerBölümler
Mohammad Ivan Widi P

PrintingDollar

Mohammad Ivan Widi P
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 32%
EGlobalTrade-Classic1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
31 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
111.93 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
317.64 USD (7 513 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
31 (317.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
317.64 USD (31)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
87.44%
Maks. mevduat yükü:
31.90%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
13 (41.94%)
Satış işlemleri:
18 (58.06%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
10.25 USD
Ortalama kâr:
10.25 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.51% (257.07 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDi 20
$$US100i 10
EURUSDi 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDi 185
$$US100i 21
EURUSDi 112
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDi 4.9K
$$US100i 2.1K
EURUSDi 533
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.93 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +317.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Good news,

now trading so easy with following my account. Depends on over 10+ years of Trading on market with special technique lets make money together

2025.10.06 12:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.06 09:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 09:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
