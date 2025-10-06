- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
134 (72.82%)
Zararla kapanan işlemler:
50 (27.17%)
En iyi işlem:
7.75 USD
En kötü işlem:
-5.41 USD
Brüt kâr:
275.91 USD (275 823 pips)
Brüt zarar:
-135.11 USD (135 168 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (91.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.50 USD (44)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
63.87%
Maks. mevduat yükü:
15.81%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
184
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
179 (97.28%)
Satış işlemleri:
5 (2.72%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
2.06 USD
Ortalama zarar:
-2.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-103.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-103.04 USD (29)
Aylık büyüme:
2.35%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
110.87 USD
Maksimum:
117.70 USD (1.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (117.70 USD)
Varlığa göre:
1.29% (77.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|141
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|141K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.75 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 44
Maksimum ardışık kayıp: 29
Maksimum ardışık kâr: +91.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -103.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
📈 Strategy Highlights:
✅ Asset: Gold (XAU/USD)
✅ Style: Manual Scalping - No Bots
✅ Session: London Hours Only
✅ Zero drawdown
✅ Pro account – Leverage 1:200
✅ Track Record: Real profits, real results
✅ Risk: Controlled & Transparent
